طيران أديل يستعرض تجربته المتميزة في الطيران الاقتصادي

المواطن - الدمام

نظم طيران أديل أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل جوي بالمملكة، لقاءين مفتوحين مع نخبة من الإعلاميين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي في كل من العاصمة الرياض والدمام بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السيد كون كورفياتيس وعدد من مسؤولي الشركة.

وشرف كوكبة مميزة من الإعلامين في المنطقة الوسطى حفل الغداء الذي أقيم في فندق ماريوت المطار بالرياض، كما شهد حفل العشاء الذي أقيم في الدمام حضورًا لافتًا من إعلاميي وناشطي التواصل الاجتماعي بالمنطقة وذلك في فندق قصر الدمام.

وقد تم خلال المناسبتين استعرض تجربة طيران أديل في صناعة الطيران الاقتصادي بالملكة وهي الحاصلة على أفضل شركة طيران ناشئة لعام 2018 من مركز (كابا)، والتعريف ببرامجها الحالية وخططها المستقبلية، إضافة إلى طرح عدد من الآراء والأفكار والرد على كافة الاستفسارات والأسئلة الإعلامية .

يشار إلى أن تنظيم “طيران أديل” لمثل هذا اللقاء بالإعلاميين يأتي تقديرًا لهم باعتبارهم شركاء في النجاح، حيث تعتز الشركة بالعلاقة الطيبة التي تجمعها بالأسرة الإعلامية وتحرص على دعم وتوثيق عرى التواصل مع الإعلاميين، ومد جسور التعاون البنّاء إيمانًا بدورهم المهم والإيجابي في المجتمع.