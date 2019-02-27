عاصفة الاستقالة .. تُغربل لجنتي الانضباط والحكام

المواطن - محمد سمعة

تسببت استقالة قصي الفواز من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في التجهيز لتغيير منتظر يشمل لجنتي الحكام والانضباط في اتحاد القدم بعد الشكوى المتكررة منهما في الفترة الأخيرة.

وكان لؤي السبيعي رئيس اتحاد القدم المؤقت تحدث عن خطته خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم قائلًا: العقوبات ستكون واضحة وسنعمل على حل اللغط والذي طال لجنتي الحكام والانضباط مع وجود تغيير كونهما أهم لجنتين في اتحاد القدم.

سبب أساسي وراء الاستقالة

ويُعتبر السبب الأبرز وراء استقالة قصي الفواز من رئاسة اتحاد القدم هو الهجوم الشديد والذي تعرض له خاصة من قبل سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، بسبب الظلم التحكيمي والذي تعرض له العالمي في مباراة أحد على حد وصف آل سويلم.

كما أن التفاوت في قرارات لجنة الانضباط عند معاقبة مسؤولي الأندية واللاعبين، جعلت نادي النصر يعترض بقوة على السياسات المتبعة في اتحاد القدم وقت وجود قصي الفواز، مما أدى إلى مطالبة رئيس النصر باستقالته بسبب ضعفه في النواحي الإدارية.

ويذكر أن اتحاد القدم كان قرر قبل استقالة قصي الفواز، الاستغناء نهائيًا عن التعامل مع الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج لكثرة اللغط حول معاييره في اختيار الحكام الأجانب لإدارة مباريات الدوري السعودي، كما تم تعيين الحكم الدولي السابق خليل جلال لإدارة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.