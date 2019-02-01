عبدالله الحافظ ينضم إلى #الاتفاق من #الهلال حتى نهاية الموسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتفاق تعاقده مع المدافع عبدالله الحافظ من صفوف نادي الهلال، اليوم الجمعة، في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر أن اللاعب عبدالله الحافظ انضم إلى الاتفاق على سبيل الإعارة ولمدة 6 أشهر.

ويلعب عبدالله الحافظ مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ عام 2013، وانضم إلى الاتفاق للحصول على فرصة اللعب بصورة أساسية.

وسيخوض نادي الهلال مباراة الجولة الثامنة عشرة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي الفتح يوم الاثنين المقبل، بينما سيواجه الاتفاق نادي أحد يوم الأحد الثالث من فبراير.

يحتل نادي الاتفاق المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يحتل نادي الهلال المركز الأول برصيد 40 نقطة.

وكان نادي الاتفاق تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد الفوز على نادي القيصومة برباعية مقابل هدف.