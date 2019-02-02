عبدالله الخيبري يوجه رسالة لجماهير #الشباب

المواطن - مروة نبيل

وجه عبدالله الخيبري نجم نادي الشباب المُنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رسالة إلى جماهير الليوث عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال عبدالله الخيبري عبر “تويتر”: “إلى جماهير وإدارة نادي الشباب .. عبارات الشكر والامتنان لا تفيكم حقكم .. مسيرة اللاعب تحكمها خوض التجارب والتحديات”.

وتابع عبدالله الخيبري قائلًا: “وسيبقى نادي الشباب بمثابة منزلي الذي ترعرعت به صغيرًا وأظهرني للملأ كلاعب كرة قدم وقدمني للمنتخب الأول سأظل شاكرًا وفيًا ممتنًّا لكل يوم قضيته فيه لكل شخص عملت معه أو أشرف علي أو زاملته”.

واختتم النجم عبدالله الخيبري رسالته إلى جماهير نادي الشباب قائلًا: “سامحوني إن بدر مني أي تقصير ولكن كونوا على يقين أنني لم أدخر في يوم جهداً أو قطرة عرق.. متمنيًا للشباب ولكم كل التوفيق”.

وكان نادي الشباب قد أبعد عبدالله الخيبري عن قائمة الفريق في منتصف شهر يناير الجاري، وقرر عدم الاعتماد عليه، بعدما رفض اللاعب كافة العروض لتجديد عقده، قبل أن يعلن موافقته على بيع المدة المتبقية من عقده لنادي النصر.

ويسعى عبدالله الخيبري لفرض نفسه على تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأساسية، والعمل على تحقيق الانتصارات والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الوصافة بـ37 نقطة.

وبدأ عبدالله الخيبري مسيرته في نادي الشباب، حيث تدرج في الفئات السنية المختلفة به، قبل أن يوقع عقدًا احترافيًا موسم 2006.