عبدالله بن زايد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد تركي الدخيل سفيرًا للمملكة لدى الإمارات

المواطن - واس

تسلّم صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالسفير تركي الدخيل، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.



وأكد سموه أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تشهد تطوراً في جميع المجالات، في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيز هذه العلاقات المتنامية بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه، نقل السفير تركي الدخيل تحيات معالي وزير الخارجية إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات.

كما أعرب عن أمله أن تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء على مختلف الأصعدة.



حضر اللقاء مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد علي البلوشي.