عبد العزيز الفيصل يلتقي رئيس اتحاد القدم الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة مع البحريني سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم في الرياض.

وذكر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة عبر تويتر أن عبد العزيز بن تركي الفيصل تناقش مع رئيس اتحاد القدم الآسيوي حول الجوانب المتعلقة بكرة القدم الآسيوية ومستقبلها، بجانب مناقشة الآليات المناسبة لتعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري.

جدير بالذكر أن سلمان آل خليفة يتولى رئاسة اتحاد القدم الآسيوي منذ الثاني من مايو في عام 2013.

وكان سلمان آل خليفة وصل إلى العاصمة الرياض أول أمس الاثنين.

ويذكر أن سلمان آل خليفة حضر نهائي بطولة كأس آسيا 2019 والتي أقيمت في الإمارات رفقة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.