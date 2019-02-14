عبد العزيز بن تركي الفيصل: لست أنا من أحدد مصير اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن هيئة الرياضة لا تتدخل في عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز.

وتحدث عبد العزيز بن تركي الفيصل لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية” قائلًا: أرى أن هناك أخطاء في طريقة اتخاذ بعض القرارات في اتحاد القدم، واتحاد القدم واضح فيه مشاكل داخلية ومن ناحية بعض القرارات واجتمعت معهم وناقشتهم في كيفية تعديل مسارهم.

وأضاف رئيس هيئة الرياضة: هيئة الرياضة هي الجهة التشريعية وهناك لوائح وضوابط تربط علاقتي باتحاد القدم، وبعد اجتماعي مع أعضاء اتحاد القدم لاحظت أنهم بدؤوا السير على الطريق الصحيح.

وتابع رئيس هيئة الرياضة: دورنا هو إعطاء الملاحظات لرئيس اتحاد القدم ولا أستطيع الإجابة على استمرار مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وواصل الأمير عبد العزيز بن تركي تصريحاته قائلًا: اجتمعت مع رؤساء الأندية وفضلت أن أسمع مشاكلهم بشكل مباشر ومنها مشاكل في المنشآت ونراجعها بشكل كامل.

وتابع: ملعب الملك فهد سيكون جاهزاً لاستضافة مباراة النصر والشباب، ومشكلة الملاعب كانت إدارية، والمختصون بزراعة أرضية الملاعب لم يكونوا يقدمون المأمول منهم؛ لذلك استعنا بشركات خاصة لتجهيز أرضية ملعب الملك فهد وملعب الأمير فيصل بن فهد.

وقال عبد العزيز بن تركي الفيصل: لم أتوقع أن ملعب عبدالله الفيصل بهذا التعقيد، لا أريد الحديث عن الماضي وعالجنا المسببات التي عطلت المشروع، وأعد أنه يسير بالعمل به في الطريق الصحيح.

وأضاف رئيس هيئة الرياضة: طلبت من رؤساء الأندية حضور مباريات فرقها في الألعاب المختلفة، ومن ضمن الخيارات هو تطوير ملاعب الأندية لاستضافة المباريات وسيتم إنشاء مدرجات فيها والمشروع تحت الدراسة.

وأكمل عبد العزيز بن تركي تصريحاته قائلًا: تراخيص الأندية الرياضية الخاصة سيتم الانتهاء منها، وسيُسمح لأي شخص بتأسيس أندية جديدة، والدعم الحكومي شمل كل الرياضات وليس كرة القدم فقط.

وحول الحكام في الدوري السعودي قال رئيس هيئة الرياضة: موضوع الحكام شائك ومن المستحيل أن تُرضي الجميع، وتحدثت مع مسؤولي اتحاد القدم عن تقنية الـVAR وبعد نهاية الموسم ستتم دراستها، أتوقع فيه مبالغة في رد الفعل تجاه التقنية.

واختتم رئيس هيئة الرياضة حديثه قائلًا: 6 آلاف مدرسة تُشارك في دوري المدارس وهناك 400 ملعب مُسجل بشكل رسمي، والرياضة السعودية مُقبلة على تطور كبير وإن شاء الله أكون عند قدر الطموح للمواطن السعودي.