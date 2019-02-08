عبد الفتاح عسيري: سنفرح قليلًا ثم نستعد لمواجهة #النصر

المواطن - محمد سمعة

أكد عبد الفتاح عسيري لاعب النادي الأهلي أن الفوز على الحزم في الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمر مهم، مضيفًا أن الراقي سيستعد بقوة لمواجهة النصر في الجولة المقبلة.

وتحدث عبد الفتاح عسيري بعد مباراة الحزم قائلًا: من المهم الفوز والحصول على النقاط الثلاث، أبارك لجماهير الأهلي هذا الفوز.

وأضاف عسيري: بالطبع سنفرح قليلًا ثم سنركز على الاستعداد بقوة لمواجهة نادي النصر، لأننا نريد تحقيق الفوز عليهم.

وسيواجه الأهلي، نادي النصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الشباب صاحب المركز الرابع.

وستُقام مباراة الأهلي والنصر على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.