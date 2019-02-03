عضو المسابقات يتجه للقانون لمقاضاة المتحدث الرسمي

المواطن - طارق سعد

يتجه عضو لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالمجيد المنصور لمقاضاة المتحدث الرسمي للاتحاد محمد الشيخ كما ذكرت ذلك قناة “24 الرياضية” بحسب مصادرها.

وكان الشيخ قد أدلى بحديث إذاعي لـUFM أشار فيه إلى أن قرار نقل وتأجيل مباراة النصر وأُحد قد تسلمه من عضو لجنة المسابقات عبدالمجيد المنصور.

وتأتي هذه الأحداث كتبعات لأزمة مكان مباراة النصر وأحد، والتي نتج عنها استقالة رئيس لجنة المسابقات عادل البطي ونائبه صالح التويجري، على خلفية إصدار الاتحاد السعودي لبيان نقل مباراة النصر وأُحد من الرياض إلى المجمعة.