عطيف والعابد يودعان #الهلال

المواطن - طارق سعد

ظهر نجما الهلال المصابان عبدالله عطيف ونواف العابد في مقطع فيديو قصير وهما يشدان من أزر لاعبي الهلال قبل سفرهم إلى جدة لتأدية مباراة الكلاسيكو اليوم في ضيافة الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وأظهر المقطع لحظات تواجد عطيف والعابد في غرفة العلاج الطبيعي، وحولهما بقية أفراد الفريق الأزرق، حيث طلب عطيف من زملائه جلب نقاط الاتحاد من جدة.

ويغيب عطيف والعابد عن المواجهة المنتظرة للإصابة، حيث لم يرافقا بعثة الهلال المغادرة إلى جدة والتي تفتقد أيضاً سلمان الفرج للإصابة والبرازيلي إدواردو وناصر الدوسري للإيقاف.

ووصلت إلى جدة فجر اليوم بعثة الهلال بقيادة مدير الكرة فهد المفرج.