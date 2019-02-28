عقدة عمرها 9 سنوات تُزعج #النصر أمام #الشباب

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي النصر اليوم لمواجهة جاره نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وعانى نادي النصر خلال السنوات الماضية من تعثره أمام نادي الشباب وعدم قدرته على الفوز حيث كان يفوز بصعوبة أو يسقط في فخ الخسارة أو التعادل أمام الليث في الفترة الرئاسية الأولى لخالد البلطان في نادي الشباب.

عقدة عمرها 9 سنوات

ويذكر أن خالد البلطان كان تولى رئاسة نادي الشباب في دورته الرئاسية الأولى بداية من عام 2005 حتى عام 2014، تقابل فيها نادي النصر مع الليث في 19 مباراة تمكن الشباب من فرض كلمته والفوز في تسع مباريات، وتمكن النصر من الفوز في ثلاثة لقاءات والتعادل حضر بين الفريقين في سبع مباريات.

وكسر النصر عقدة التفوق الشبابي في عهد خالد البلطان، حيث فاز لأول مرة في 16 مارس 2006 على الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف، ثم حقق النصر فوزه الثاني على الشباب في 7 ديسمبر من عام 2013 بثلاثية مقابل هدفين.

وكان الفوز الثالث والذي حققه النصر على حساب الشباب بثلاثية نظيفة في 19 ديسمبر من عام 2014.

ويذكر أن النصر كان فاز في الدور الأول من الموسم الجاري على حساب الشباب بهدف دون رد سجله اللاعب النيجيري أحمد موسى في المباراة والتي أقيمت على ملعب الملز في الرياض.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثاني برصيد 46 نقطة ويسعى للفوز للاقتراب من نادي الهلال المتصدر، أما نادي الشباب فيحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة.