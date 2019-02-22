عقوبة تشيلسي تصدم ريال مدريد
بعد حرمانه من القيد

عقوبة تشيلسي تصدم ريال مدريد

2019/02/22
الساعة 5:25 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يبدو أن انتقال البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية بات محل شك، بعد حرمان تشيلسي من التعاقد خلال فترتي قيد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد منع تشيلسي من التعاقدات لفترتي الانتقالات المقبلتين، بسبب كسره لوائح انتقالات بعض اللاعبين الشباب، وغرمه 600 ألف فرنك سويسري، بجانب تغريم الاتحاد الإنجليزي510 آلاف فرنك.

وجاء قرار فيفا ضد تشيلسي بعد تحقيق استمر لمدة 3 سنوات، حيث تم البحث في وثائق 19 لاعبًا أجنبيًا تعاقد معهم البلوز، منهم المهاجم السابق بيرتراند تراوري.

وأكدت تقارير صحفية أن عقوبة فيفا ضد تشيلسي ستؤثر على قراره بشأن بيع هازارد إلى ريال مدريد الإسباني، نظرًا لحاجته إلى الاحتفاظ بجميع لاعبيه في ظل عدم قدرته على ضم لاعبين جدد.

وسيحاول تشيلسي بقاء هازارد في صفوفه حتى نهاية عقده في يونيو عام 2020 على أقل تقدير، بجانب محاولته تجديد تعاقده، الأمر الذي شكل صدمة لمسؤولي نادي ريال مدريد الذي يسعى لضم اللاعب منذ الصيف الماضي.



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