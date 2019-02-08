علي الحبسي: 3 أسباب جعلت #الهلال يعاني أمام #الباطن .. وأؤيد بقاء الـVAR

المواطن - محمد سمعه

كشف العماني علي الحبسي حارس مرمى نادي الهلال عن أسباب معاناة فريقه في مباراة الأمس أمام نادي الباطن ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث علي الحبسي بعد المباراة قائلًا: الأمطار والهواء وطرد اللاعب كارلوس إدواردو بالطبع كانت عوامل مؤثرة سلبًا على الفريق الهلالي ولكن من المهم أننا نجحنا في حصد الفوز والنقاط الثلاث واعتقد أن الفوز بنقاط الباطن ستبقى في ذاكرتنا طوال مشوار الدوري في الموسم الجاري.

وأضاف علي الحبسي: سنعمل على تصحيح الأخطاء وأعلم تمامًا أن الهلال قد يكون ارتكب بعض الأخطاء الدفاعية لكن نملك ثقة كبيرة في أنفسنا والمباريات القادمة ستشهد مستويات أفضل.

وتابع حارس الهلال: لا نركز مع مقولة أن الـVAR يُجامل الهلال نحن نتعامل باحترافية ونركز على التدرب بشكل جيد وتحقيق الفوز في المباريات، وبالطبع أؤيد بقاء واستمرار تقنية حكم الفيديو المساعد.

ويحتل الهلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.