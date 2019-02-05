عمالة إفريقية تسيطر على سوق الأغنام بأحد رفيدة !

المواطن- فهدالقحطاني-أحدرفيدة

ناشد عدد كبير من مربي الأغنام السعوديين الجهات المسؤولة عن السوق والمسؤولة عن السعودة إيجاد حل لوضعهم بخصوص استحواذ العمالة السودانية على سوق الأغنام بأحد رفيدة والسيطرة علية سيطرة كاملة.

“المواطن” قامت بجولة على سوق الأغنام والتقت بعدد من الباعة السعوديين حيث أكدوا أنهم يواجهون الكثير من المعاناة والمضايقات في عملية بيع مواشيهم من قبل تلك العمالة الأفريقية التي بمجرد أن يرون قدوم الباعة السعوديون للسوق فيقومون بالتلاعب بالأسعار وخفض السعر بأقل من بيع السعودي وذلك من أجل كسب وجلب الزبائن قاصدين بذلك خروج البائع السعودي من السوق.

كما يقوم الباعة الأفارقة بملاقاة الزبائن قبل دخولهم إلى السوق وأخذ الزبون إلى شاحنات صغير يمتلكونها.

وطالب البائعون السعوديون من الجهات المسؤولة إيجاد حل لمنع تلك العمالة من السيطرة على جميع أسواق الأغنام في جميع مناطق المملكة.