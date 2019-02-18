عمران خان يغرد عن الأمير محمد بن سلمان: فاز بقلوب الشعب الباكستاني بعد هذا الأمر

المواطن - الرياض

تفاعل رئيس وزراء باكستان عمران خان، مع استجابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن طلبه الخاص بشأن العمالة الباكستانية في المملكة.

وقال خان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “فاز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بقلوب الشعب الباكستاني عندما قال: اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية، رداً على طلبٍ مني بشأن العمال الباكستانيين البالغ عددهم 2.5 مليون في المملكة العربية السعودية”.

وجاءت هذه التغريدة مع بداية اليوم الثاني لزيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية إلى باكستان والتي شهدت توقيع عقود واتفاقيات في شتى المجالات، لتعزيز العلاقات بين الرياض وإسلام آباد.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد بالأمس أهمية العلاقات التي تجمع الرياض وإسلام آباد في كافة المجالات.

وقال ولي العهد لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: اعتبرني سفير باكستان في المملكة، في إشارة إلى وحدة مصالح البلدين.

جاء ذلك خلال تشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مأدبة العشاء التي أقامها رئيس وزراء باكستان عمران خان احتفاءً بسموه، حيث قال عمران خان: “نشكر ولي العهد على هذه الزيارة، وكنا نتمنى إقامة أطول”.

وكان ولي العهد ترأس ورئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، مساء أمس، المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، وذلك في مقر القصر الرئاسي في إسلام آباد.

وتم خلال المجلس استعرض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.