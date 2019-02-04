عمر البشير: الأمن يلازم التنمية

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أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الأمن والاستقرار متلازمان مع عمليات التنمية، مشيرًا إلى إنجازات ولاية شمال كردفان عبر منصة مشروع نفير الولاية.

وخلال مخاطبته ضباط وجنود الجيش، أكد الرئيس السوداني الذي تشهد بلاده منذ أسابيع احتجاجات ضد الأوضاع الاقتصادية، على استمرار الدولة في تأهيل القوات المسلحة والقوات النظامية من خلال عمليات التدريب وتقديم المعينات التي تمكنها من أداء مهمتها على الوجه الأكمل، بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا).

وقال شهود: إن المحتجين نزلوا إلى الشوارع أمس الاثنين في حيَّيْن في الخرطوم وفي مدينة أم درمان الواقعة على الجانب المقابل من نهر النيل، فيما سارعت قوات مكافحة الشغب إلى تفريق التظاهرات، مطلقة الغاز المسيل للدموع على إحداهما.