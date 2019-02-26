عمر السومة للجماهير: التسجيل توفيق.. سامحوني على القصور

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة رسالة إلى جماهير الراقي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب عمر السومة عبر حسابه على “تويتر”: “دعمكم يا جمهور الأهلي ما له مثيل.. التسجيل توفيق من رب العالمين وسامحوني على القصور وبإذن الله راح أشد نفسي أكثر لإسعادكم”.

وانتقد البعض النجم عمر السومة لغيابه عن التهديف، ما دفعه لتوجيه رسالة للجماهير عبر “تويتر”، في الوقت ذاته، حرص الجمهور على دعمه عبر موقع التدوينات القصيرة أيضًا، مؤكدا على ثقته في إمكانيات اللاعب السوري.

وغاب عمر السومة عن التسجيل في مباراة الأهلي ضد الوصل بالأمس، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والتي حسمها الراقي لصالحه بهدف للنجم سلمان المؤشر في الوقت القاتل.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى منافسات الدور نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال، بعد تعادله إيجابيًا بنتيجة 2/2 أمام الوصل الإماراتي، قبل أن يفوز بهدفين لهدف في لقاء الأمس.

وسجل عمر السومة 14 هدفًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين.