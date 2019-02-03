عمل الرياض يحرر 22 مخالفة وينذر 95 منشأة

المواطن - الرياض

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع الجهات الشريكة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 22 مخالفة وإنذار 165 منشأة.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في كافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات قد شملت 1971 منشأة تجارية.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد” عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.