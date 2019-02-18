عمل عسير يبحث إيجاد فرص عمل بالقطاع الصحي الخاص

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

ترأس مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير، حسين بن حمد المري، اجتماعًا مع ممثلي المستشفيات الخاصة والصيدليات والمختبرات بمدينتي أبها وخميس مشيط، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر فرع الوزارة.

وتناول الاجتماع إيجاد فرص وظيفية مثمرة لطالبي العمل بالقطاع الصحي الخاص، وخفض معدل البطالة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م، والدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأكد المري خلال ترؤسه الاجتماع أهمية توطين الوظائف ومنح فرص العمل للشباب والشابات من أبناء الوطن وتمكينهم من العمل في القطاع الصحي الخاص.

وحضر الاجتماع مساعد مدير عام فرع الوزارة للعمل بعسير، موسى آل معدي، فيما قدم صندوق تنمية الموارد البشرية عرضًا مرئيًّا عن البرامج التي يمكن من خلالها الحصول على الدعم وطريقة التسجيل فيها عن طريق بوابة العمل (طاقات).