عم الطفل زكريا المنحور يكشف تفاصيل جديدة: لا سابق معرفة بالجاني

المواطن - الرياض

كشف عم الطفل زكريا المنحور في المدينة المنورة، عادل جابر، كواليس الحادث الذي راح ضحيته ابن أخيه.

وقال جابر في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن الحادثة وقعت في بقالة داخل المحطة، كانت موجودة فيها والدة الطفل وأخواتها، والجاني جاء وأخذ الطفل من عند البقالة، وكسر الزجاج الخاص بـ”الفاترينا” وحاول شخص من قوات الأمن التدخل لكنه أُصيب في الحادثة.

وتابع: “عندما ذهبنا إلى المستشفى عرفنا أن الطفل توفي، وقالوا في واحد مختل عقليًّا نحر الولد في شارع الأمير سلطان، ثم ذهبنا إلى النيابة العامة قابلنا المحقق المختص بالقضية، وأبلغنا أنه استجوب الجاني لكنه لم يقل أي معلومة وما عرفنا شيئًا بعد ذلك”، مشددًا على أنه لم يكن هناك سابق معرفة مع الجاني.

وأردف عم الطفل زكريا: أن الحالة الصحية لوالدته سيئة جدًّا؛ لأنها مريضة بالقلب، وهي الآن في حالة تشبه الهستيريا، وأبو الطفل يبدو أقوى بعض الشيء عن أمه؛ لأنها شاهدت الحادثة أمام عينها.