عناق مودي والأمير محمد بن سلمان يبعث برسالة نجاح للزيارة

المواطن - الترجمة: محمود نبيل

أبرزت وسائل الإعلام الهندية عناق رئيس الحكومة ناريندرا مودي عند استقباله لولي العهد الأمير محمد بن سلمان فور وصوله للعاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت صحيفة بيزنس ستاندرد الهندية، إن رئيس الحكومة أظهر حرارة كبيرة بلقاء ولي العهد، في مشهد برز بقوة في وسائل الإعلام المختلفة.

ومن جانبها، قالت شبكة “ABP” إن حالة من الحب والمودة ظهرت بقوة خلال العناق بين رئيس الحكومة الهندية وولي العهد فور نزوله من سلم الطائرة، بما يوحي بالنتائج المبشرة التي قد تسفر عنها الزيارة التي تستمر حتى غد الخميس.

وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن سعادته بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الهند والتي بدأها اليوم وتستمر يومين.

وعبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال رئيس الوزراء الهندي: إن الهند تبتهج بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.