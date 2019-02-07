عودة الحكم السعودي للساحة .. هل تنقذ الموقف؟

المواطن - محمد سمعه

مع ارتفاع نبرات الغضب من أخطاء الحكام الأجانب خلال مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يرى البعض في الأوساط الرياضية بضرورة عودة الحكم السعودي لتحكيم المباريات في الدوري.

وتعالت الأصوات الغاضبة بسبب الأخطاء التحكيمية حيث اشتكى سعود آل سويلم رئيس النصر تارة واشتكى ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السابق تارة أخرى، مع وجود شكوى ظهرت من محمد القاسم رئيس التعاون وسعود الشلهوب رئيس الفيحاء.

عودة الحكم السعودي للساحة ضرورية

وتحدث الخبير التحكيمي عبدالله القحطاني حول ضرورة عودة الحكم السعودي لساحة المباريات قائلًا: البعض كان يُحمل أخطاء كثيرة للحكم السعودي قبل استقطاب الحكام الأجانب، نجد مثلًا حكم يُحكم 14 مباراة في الموسم ويرتكب 28 خطأ ، فيتهمه الكثير في الوسط الرياضي السعودي بأنه شخص يميل لناد على حساب الآخر.

وأضاف عبدالله القحطاني: الآن مع استقطاب الحكام الأجانب وكثرة أخطائهم مع ابتعاد الحكم السعودي عن الأنظار، عرف الجمهور الآن والوسط الرياضي أن الحكم السعودي كان يرتكب الأخطاء البشرية العادية دون قصد، كما يفعل الحكم الأجنبي، البعض كان يعتقد أن الحكم الأجنبي طاهر ومُنزّه عن الخطأ وهذا اعتقاد خاطئ بالطبع.

وتابع عبدالله القحطاني: تقنية حكم الفيديو المساعد رغم مهمتها بتقليل الأخطاء ولكن نجد البعض يستخدمها بطريقة خاطئة لعدم وجود تنسيق بين التقني في غرفة الـVAR ومخرج اللقاء، كذلك يعاني الحكم عند اختيار اللقطات، والحكم السعودي كان سيعاني لو اعتمد أي قرار بعد رؤيته للتقنية بسبب حدة الانتقادات.

وفي السياق ذاته قال الناقد الرياضي عيد الثقيل عن عودة الحكم السعودي: في السابق الحكم السعودي كان يحرص على الانتباه لتصرفاته حتى لا يُلام أنه لديه ميول ويخفي ميوله بذكاء، ولكن بعض الحكام حاليًا قاموا بتشويه صورة الحكم السعودي من خلال حضورهم لحفل تكريم تابع للنادي الذي يُشجعه وهذا يضعه في ورطة ويشوه صورة حكام آخرين جيدين وليس لهم أي ذنب.

وتابع عيد الثقيل: عودة الحكم السعودي ستكون جيدة وذلك من أجل تنوع الوجوه التحكيمية، خاصة أن الجماهير بدأت تشعر بأن الحكام الأجانب المكلفون بإدارة المباريات يتعاقبون على إدارة المباراة دون تغيير في الوجوه أو الاستعانة بآخرين.

مارك كلاتنبيرج أمام نيران الانتقادات

وانتقد الحكم الشهير مرعي عواجي استمرار الإنجليزي مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام السابق في اختيار حكام مباريات الدوري السعودي، مضيفًا أن الحكم السابق خليل جلال علاقاته أقوى وأفضل لاستقطاب الحكام الأجانب للدوري السعودي.