عودة الدفء إلى المملكة الأسبوع المقبل

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، عودة الدفء من جديد خلال الأسبوع المقبل مع نشاط للرياح الرطبة على نطاق واسع.

وأوضح الجهني أن هذا سيلازمه عودة فرص الأمطار على أجزاء واسعة من مناطق المملكة، خاصةً شمال غرب المملكة والرياض حسب توافر العناصر الجوية في آخر تحديثات النماذج العددية المناخية.

في سياق متصل، حذر الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، من أجواء غير مستقرة يوم الجمعة المقبل.

وقال الحصيني: “من يسأل عن السفر أو الكشتات أو المناسبات في الشمالية والغربية والوسطى والشرقية ودول الخليج يوم الجمعة.. الأجواء غير مستقرة رياح وغبار ممكن أن تنقلب الأجواء في أي ساعة.. احتاطوا لأنفسكم”.