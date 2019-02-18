عيد الثقيل: اتحاد القدم يعاني من العشوائية وأتمنى منه الشفافية

المواطن - محمد سمعه

علّق عيد الثقيل، الناقد الرياضي، على أداء الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت قيادة قصي الفواز خلال الفترة الحالية.

وتحدث عيد الثقيل لبرنامج كورة والمذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: يجب أن يكون هناك شفافية في اتحاد القدم، ولابد من وجود الكثير من المرشحين على المنصب.

وتابع الثقيل: أتذكر أنه عند ترشح عادل عزت اجتهد الرجل لكي يقنعنا ببرنامجه وخطته وأهدافه، وماذا يريد أن يفعل ويجب أن يقدم كل مرشح من أفكار حتى نستطيع محاسبته بعد ذلك على كل خططه وأحلامه.

وأضاف الناقد الرياضي عيد الثقيل: العشوائية شيء يعاني منه اتحاد القدم، ولابد من أن ينتهي، لا يجب الاعتماد على مبدأ الصدفة، ولكن لابد من التخطيط.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم تعرض للعديد من الانتقادات بعد خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس أمم آسيا عقب الخسارة من منتخب اليابان في دور ثمن النهائي.