غبار وأتربة على نجران ومكة المكرمة لمدة ساعات

المواطن - نجران

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة نجران، وتحديدًا شرورة ونجران وخرخير والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء وحتى السادسة صباح يوم غد الأربعاء.

أما في مكة المكرمة، وتحديدًا ظلم والخرمة والمويه وتربة، فتتعرض إلى رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتستمر حتى التاسعة صباح الأربعاء.