غبار وأمطار رعدية على الرياض لمدة ساعات

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تشمل وادي الدواسر والسليل والأجزاء المجاورة، حيث بدأت الحالة الرابعة عصر اليوم السبت، وتنتهي في الساعة الثانية من صباح يوم غد الأحد.

أما في الخرج والقويعية والدلم فتتعرض إلى نفس الحالة حتى الواحدة صباح الأحد.

وفي سياق متصل، حذرت الأرصاد من طقس غير مستقر على منطقة الشرقية، وتحديدًا الأحساء والظهران والدمام والنعيرية والجبيل والقطيف والأجزاء المجاورة حتى الواحدة أيضًا.