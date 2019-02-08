غرفة الرياض تطرح 1163 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد (1163) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 13 شركة ومؤسسة بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

. شركة بيت الشواية.

. شركة شاورمر للأغذية.

. شركة الموارد للتوظيف والاستقدام.

. شركة ديبا السعودية للمقاولات والديكور الداخلي.

. مجموعة سلمان بن سعيدان للعقار.

. مؤسسة زاوية الربيع للكماليات.

. شركة أسواق التميمي.

. شركة دار الضيافة.

. الشركة العربية للبلاط المحدودة- أرتك.

. شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة.

. شركة فواز الحكير لأزياء التجزئة.

. شركة د.كيف القابضة.

. شركة آي مارت لتسويق الإلكترونيات.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مقدم طعام.

– عضو فريق (كاشير).

– عضو فريق مقدم طعام.

– ممثل مبيعات.

– منسق علاقات حكومية.

– مراقب.

– فني حاسب كميات.

– فني نجارة.

– فني مبلط.

– فني دهان.

– فني حداد.

– مسؤول مبيعات عقارية.

– سكرتير.

– منسق مشاريع.

– أخصائي تسويق.

– محاسب زبائن.

– حارس أمن.

– محضر قهوة.

– أمين صندوق.

– مسؤول مراقبة المخزون.

– منسق أسعار.

– مصفف.

– موظف خدمات العملاء.

– مفتش سلامة.

– مراقب مرور.

– محضر قهوة أول.

– مشرف فترة.

– مشرف فرع.

– مدير معرض.

– مسؤول مبيعات.

– كاشيرة.

– بائعة.

– محاسبة زبائن.

– منسقة ورود.

– مقدمة خدمة.

– مندوبة مبيعات.

– مديرة معرض.

– خبيرة تجميل.

– ممثلة مبيعات.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019م، وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)