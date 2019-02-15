غرفة الرياض تطرح 326 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (326) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 8 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة المأكولات السريعة (البيك).

– الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة المحدودة (بيبسكو).

– شركة المطاعم الأهلية أمريكانا.

– الشركة السعودية للتمويل.

– فندق حياة بالاس.

– شركة المختصر للأثاث.

– شركة دار الرياض للاستشارات الهندسية.

– شركة سنابل السلام.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. كاشير.

. موظف إنتاج.

. مصفف أرفف.

. موظف طاقم خدمة.

. مهندس مدني (طرق).

. مسؤولة أرشيف.

. مسؤولة مركز اتصال.

. محصلة.

. ممثلة بيع وخدمة.

. أخصائية تسويق.

. مسؤولة استقبال.

. بائعات.

. موظفة طاقم خدمة.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019م، وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).