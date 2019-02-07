غنيمتان اقتنصهما سولاري بدهاء من أرض كامب نو قبل موقعة البيرنابيو

المواطن - محمد سمعه

نجح المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في الخروج من مباراة برشلونة في كامب نو كما كان يريد، حيث انتهت المباراة بالأمس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وحاول المدرب سولاري خلال لقاء برشلونة وريال مدريد تسجيل هدف في أرضية ملعب كامب نو ليضع برشلونة في مأزق مع غياب النجم ليونيل ميسي عن التشكيل الأساسي وهو ما تحقق بالفعل حيث تمكن اللاعب لوكاس فاسكيز من افتتاح النتيجة بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة.

وواصل ريال مدريد تألقه اللافت في الشوط الأول على أرضية ملعب كامب نو، حيث تخصص اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور في إهدار فرصًا عديدة أمام الحارس الألماني مارك تير شتيجن كانت من الممكن تهدي التقدم لريال مدريد بثنائية أو بثلاثية على الأقل.

ونجح المدرب سولاري في تحقيق هدف آخر خلال مباراة برشلونة وريال مدريد على أرضية الكامب نو وهو تفادي الخسارة وتحقيق نتيجة إيجابية بالتعادل، قد تجعل إدارة ريال مدريد تفكر في الإبقاء عليه كمدير فني للفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وإذا كان ريال مدريد خسر في ملعب كامب نو، ربما كانت ستتجه إدارة ريال مدريد للبحث عن مدرب بديل، خاصة مع ترشيح اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد لتدريب الريال خلال الموسم المقبل.

شارك اللاعب الويلزي جاريث بيل مع نادي ريال مدريد في لقاء برشلونة بالأمس في ملعب كامب نو، وأهدر فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد.

وبعد التعادل الإيجابي في لقاء الذهاب بأرضية ملعب كامب نو، سيواجه ريال مدريد نادي برشلونة في جولة الإياب على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم الـ27 من فبراير الجاري، حيث يحتاج ريال مدريد للفوز بأي فارق من الأهداف للعبور للمباراة النهائية.