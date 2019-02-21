غوميز أم المولد .. من يقود فريقه للفوز في مباراة الهلال والاتحاد ؟

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الهلال والاتحاد اليوم ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعول العميد على نجمه فهد المولد في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز في مباراة الهلال والاتحاد اليوم، للتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يملك 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن فهد المولد ساهم في إحراز نصف أهداف العميد تقريبًا هذا الموسم قبل مباراة الهلال والاتحاد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن فهد المولد ساهم في إحراز 10 أهداف من أصل 21 هدفا سجلها العميد هذا الموسم بنسبة 47.6%، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين، قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم.

على الجانب الآخر، يتسلح الزعيم بنجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز في مباراة الهلال والاتحاد اليوم، حيث يُقدم اللاعب مستوى مميزًا، ويتصدر قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 هدفًا.

ووصفت “أوبتا” غوميز بـ”الوحش”، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف عام 2019 في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينها هدف واحد فقط من ركلة ترجيح، في الوقت الذي سجل فريق العميد بالكامل 4 أهداف فقط في العام الجديد.

وقبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.