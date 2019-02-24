غوميز وديجنيك في المقدمة.. ماميتش يعلن قائمة الهلال الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الكرواتي زوران ماميتش عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الآسيوية، وجاء في مقدمتها هداف الزعيم، الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وجاءت قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا كالتالي، عبدالله المعيوف، نواف الغامدي، مروان الحيدري محمد الواكد، ميلوش ديجينك، محمد جحفلي، علي آل بليهي، وليد الأحمد، أحمد شراحيلي، محمد البريك، محمد سالم، ياسر الشهراني وحسن كادش.

وتواجد في قائمة الهلال الآسيوية أيضًا كل من؛ نواف شراحيلي، منصور البيشي، عبدالله عطيف، عبدالملك الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، هتان باهبري، ذعار العتيبي، ونواف العابد.

ويقود خط هجوم الهلال في دوري أبطال آسيا كل من؛ سيباستيان جيوفينكو، محمد الشلهوب، كارلوس إدورادو، خالد آل جبيع، عبدالرحمن اليامي وبافيتيمبي غوميز.

وأوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2019، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الثالثة التي تضم الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني، والعين الإماراتي.

وسيفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في البطولة الآسيوية بمواجهة العين الإماراتي على ملعبه، في الخامس من شهر مارس المقبل، على ملعب هزاع بن زايد.