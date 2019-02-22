غوميز .. يُبدع مع #الهلال ويقترب من رقم الشمراني الاستثنائي

المواطن - مروة نبيل

واصل الفرنسي بافيتيمبي غوميز تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وخطف الأسد الفرنسي غوميز الأنظار إليه خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تسجيل الهدف الأول.

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، غوميز بـ”المتفجر”، بعدما ساهم في إحراز 24 هدفًا هذا الموسم ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت “أوبتا”، أن آخر لاعب هلالي ساهم في إحراز أهداف أكثر خلال منافسات موسم رياضي كامل، كان النجم ناصر الشمراني موسم 2013/ 2014، حينما ساهم في تسجيل 25 هدفًا، وهو الرقم الذي اقترب غوميز من تحطيمه.

وعزز غوميز صدارته لهدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعدما وصل رصيده إلى 17 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن أقرب مُنافسيه، الأهلاوي عمر السومة، ونجم نادي الاتفاق كريستيان غوانكا.

ويأمل غوميز مواصلة هز الشباك في المباريات المقبلة بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتكليل مجهوده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، بخطف لقب الهداف، والمساهمة في تتويج الزعيم بالبطولة.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة من 21 مباراة.