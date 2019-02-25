فؤاد أنور: الأخضر عانى من اللخبطة .. ولا نملك الاحتراف الحقيقي

المواطن - محمد سمعة

أبدى فؤاد أنور نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق استياءه الشديد من تراجع نتائج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالفترة الأخيرة.

وتحدث فؤاد أنور لبرنامج ” كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: لم أتوقع تأهل المنتخب السعودي إلى المونديال ولكن جاء لك مدرب هولندي جيد اسمه مارفيك لعب بطريقة مميزة ساهمت في تأهل الأخضر للمونديال وكانت مكافأته هي الإقالة، هذا أمر غريب.

وتابع أنور: الأخضر أصبح يعاني من ” اللخبطة” بعد إقالة مارفيك ثم إقالة المدرب إدجاردو باوزا ثم الإتيان بالمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، وإذا كنت لاعبًا للأخضر في هذه الفترة لهبط مستواي بطريقة مؤلمة بسبب كثرة إقالات المدربين والتعاقد مع غيرهم.

وأضاف فؤاد أنور: منذ عام 1993 والاحتراف دخل الكرة السعودية حيث نضم فقط لاعبين أجانب لكن لا نُطبق الاحتراف على اللاعبين السعوديين، أنت إذا صنعت اتفاقية مع الدول المتقدمة في كرة القدم مثل ألمانيا أو إيطاليا ستجد هناك فترتين للتدريب، ولكن اللاعب السعودي يتدرب مرة واحدة فقط، ويأخذ ملايين الريالات كراتب ولا يُطبق الاحتراف، كيف تتقدم الكرة السعودية ونحن نسير في دائرة مغلقة ولا نحل المشاكل.

وأكمل أنور حديثه قائلًا: يجب أن تكون هناك استراتيجية يكشفها لنا اتحاد القدم حتى نشعر بأنه هناك أمل لعودة الكرة السعودية بقوة.