فاطمة الصفي : لهذا السبب أعيش وحدي

المواطن - متابعة

ردت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي على ما قيل إنها ظهرت في صور مع ابنتها، مشددةً على أنها لم تنجب إطلاقًا من طليقها أي أبناء.

وقالت فاطمة الصفي اليوم الجمعة: إنها لم ترزق بأطفال، ولكنها تحب أبناء أشقائها، وتشعر أنهم أولادها، إلى جانب حبها لكل المعجبين بها، الذين يتابعونها منذ الصغر، وصاروا شبابًا الآن.

وأكدت فاطمة الصفي أنها كويتية الأصل والنشأة، وأن والدها ووالدتها كويتيان، ولا تحمل أي جنسيات أخرى، كما يعتقد البعض.

وتابعت فاطمة الصفي أنها لم تتزوج مجددًا حتى الآن، رغم انفصالها منذ فترة طويلة؛ لأن الأمر كله بالنسبة لها نصيب، ولم يكتب لها الله أن تقابل شريك حياتها مجددًا.

وأوضحت فاطمة الصفي أنها تعيش وحدها، وليس بمنزل والدها؛ لأنها تعودت منذ فترة طويلة، وبعد انفصالها خاصة، أن تتحمل مسؤولية نفسها، إلى جانب أن ظروف العمل والتصوير تفرض عليها التأخر أحيانًا، وهي لن ترضى أن تعود متأخرة لمنزل والدها.

فاطمة الصفي حاصلة على شهادة في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2005، وقامت بإخراج عدد كبير من الأعمال الغنائية والبرامج التلفزيونية.

وكان أول عمل للفنانة فاطمة الصفي في التلفزيون مع الفنانة حياة الفهد في مسلسل “الخراز” خلال دور ثانوي، إلا أن البداية الحقيقية والتي حققت فيها النجاح كانت في مسلسل فضة قلبها أبيض مع الفنانة سعاد عبدالله التي أدت دور فضة استطاعت بعد ذلك أن تحوز على الأدوار البطولية.

وشكلت فاطمة الصفي خلال بعض الأعمال ثنائيًّا شبابيًّا مع الممثلة شجون الهاجري.