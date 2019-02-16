فرسان التعليم .. منافسة بين طلاب المملكة من 16 إدارة تعليمية

المواطن - الرياض

أعلنت قناة “عين” عن قرب إطلاق برنامج المسابقات “فرسان التعليم”.

ونشرت القناة برومو للبرنامج وقالت إنه سيجمع طلاب المملكة من 16 إدارة تعليمية

ولفتت قناة عين إلى أن برنامج فرسان التعليم سيبث على الهواء مباشرة يومي الاثنين والأربعاء عند الساعة 8:30م على شاشة قناة عين عبر التردد 12437 على قمر عرب سات.

أنتم على موعد مع انطلاقة برنامج المسابقات الثقافية #فرسان_التعليم والذي يجمع طلاب #المملكة من 16 إدارة تعليمية.. انتظرونا على الهواء مباشرة يومي الاثنين والأربعاء عند 8:30م على شاشة #قناة_عين

تردد 12437 عرب سات pic.twitter.com/ERUkZtzrIQ — قناة عين (@iEN_tv) February 16, 2019