فريق أصدقاء عطاء ينفذ مبادرة للتبرع بالدم

المواطن - حسن عسيري - الرياض

نفذ فريق أصدقاء العطاء، صباح أمس الأحد، مع مدينة الملك فهد الطبية بنك الدم حملة للتبرع بالدم تحت شعار “بدمك تمنح حياة لصالح الأطفال محاربي السرطان على شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ‏بسلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

تستمر الحملة لمدة خمسة أيام متواصلة تنتهي يوم الخميس المقبل، ‏وقد كان هناك حفل افتتاح لهذه الحملة بدأ بكلمة للأمير محمد بن سلطان آل سعود ثم كلمة لفريق أصدقاء العطاء التطوعي ومن ثم كلمة ختامية للمدينة، ثم قام صاحب السمو بتدشين الحملة وذلك بقص الشريط وبادر بالتبرع ليسجل من أوائل المتبرعين.

ولاقت الحملة، ولله الحمد، إقبالاً وتجاوباً من الزوار والمراجعين والمتبرعين من خارج أسوار المدينة، وأعربت مدينة الملك فهد الطبية شكرها لكل من شارك في هذا العمل الإنساني وشكرت كل متطوعة ومتطوع شارك وساعد ‏في إنجاح هذا البرنامج.