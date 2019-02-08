فلامنجو يفقد 6 من ناشئيه في حريق مركز التدريبات

المواطن - مروة نبيل

كشفت تقارير إعلامية عن هوية الأشخاص المتوفين في الحريق الذي اندلع في مركز تدريبات تابع لنادي فلامنجو البرازيلي، بمدينة ريو دي جانيرو، اليوم الجمعة.

وتوفي 10 أشخاص وأصيب 3 آخرون، بينهم اثنان في حالة حرجة، بسبب الحريق، وأكدت وسائل الإعلام، أن النيران التهمت منشآت “نينيو دو أوروبو”، الذي يشهد تدريبات الفريق الأول وفرق الناشئين لفريق فلامنجو.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن 6 من ضحايا حادث الحريق، ضمن لاعبي فرق الناشئين بنادي فلامنجو البرازيلي، منهم 2 تحت التدريب، بالإضافة إلى 4 في قائمة النادي.

وتابع الصحيفة الإسبانية نقلًا عن تقارير برازيلية، أن هناك 3 جرحى تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا منهم طفل في حالة خطرة، وذلك بسبب حرق ما يقرب من 40% من جسده.

وتمكنت قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، تجنبًا لحدوث مزيد من الحرائق، فيما لم يتم التعرف على أسباب الحريق الذي اندلع في مركز التدريبات التابع لنادي فلامنجو حتى الآن.