فلكية جدة: رصد إكليل قمري يشبه القلب بسماء المملكة

المواطن - الرياض

كشفت الجمعية الفلكية عن تسجيل ظهور الإكليل حول القمر، مساء أمس الاثنين، الذي يكون في الغالب دائري إلا أنه وفي منظر استثنائي ظهر بشكل يشبه القلب بسماء مدينة جدة.

والإكليل، من الظواهر الجوية البصرية عبارة عن طوق من الضوء حول القمر يكون مشاهداً بالعين المجردة عندما تكون الظروف الجوية مناسبة.

وأشارت إلى أن ظهور الإكليل يتميز، بأن ضوء القمر يكون بنسبة 98%، والإكليل ينتج عندما تعبر الغيوم الرقيقة العالية أمام القمر وهي ظاهرة تحدث في كل مكان حول العالم وبشكل متكرر.

والإكليل عادة يكون صغير الحجم حيث يبلغ قطرة بضع درجات ويكون قريباً إلى القمر، ويمكن في بعض الأحيان أن يظهر له عدة ألوان.

يذكر أن أفضل وقت لرصد الإكليل عندما يكون القمر في طور البدر المكتمل مقارنة مع باقي أطوار القمر. وذلك لأن كمية الضوء كبيرة ولكن يمكن أن يتشكل في باقي الأطوار وفي مناسبات نادرة يمكن أن يظهر الإكليل والهالة ذات الحجم الأكبر سويًّا في نفس التوقيت.