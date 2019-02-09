فلكية جدة: زائر من خلف حزام كايبر بسماء المملكة في هذا الموعد

المواطن - الرياض

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي يستعدون يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 لمتابعة زيارة نادرة للمذنب “(إيواموتو -C/2018 Y1)” إلى الجزء الداخلي لنظامنا الشمسي حيث سيعبر قرب الأرض بسرعة مذهلة 238.333 كيلومتراً بالساعة من على مسافة 45 مليون كيلومتر فقط .

وأضافت الجمعية، في بيان لها، أنه تم اكتشاف المذنب (إيواموتو) في ديسمبر 2018 بواسطة الفلكي الياباني (ماساوكي إيواموتو) وهو قادم من خلف حزام كايبر من منطقة تبعد خمسة أضعاف المسافة التي تفصل الكوكب القزم بلوتو عن الشمس.

يتحرك المذنب في مدار بيضاوي الشكل للغاية (شديد الاستطالة) يجعله يستغرق 1371 سنة ليدور حول الشمس ، لذلك فهو لا يزورنا كثيراً فقد كان آخر عبور له في الجزء الداخلي للنظام الشمسي العام 648 ميلادي (غير مسجل) ، ولن يتكرر من جديد حتى العام 3390 ميلادي لذلك فهذه فرصة نادرة لرؤية هذا المذنب.

وبحسب التقديرات فإن لمعان المذنب سيكون (+6.5) لذلك فهو غير مرئي للعين المجردة ولكنه رؤيته سهلة من خلال التلسكوب أو حتى من خلال المناظير في الليالي المقبلة، حيث يعبر أمام مجموعة نجوم الأسد التي تشاهد في سماء منتصف الليل في هذا الوقت من السنة باتجاه الأفق الجنوبي.

ومن خلال التصوير الفلكي يظهر المذنب باللون الأخضر مما يدل على أنه يحتوي على السيانوجين وكربون ثاني الذرة، وهما غازان يتوهجان باللون الأخضر عند تعرضهما لأشعة الشمس.

جدير بالذكر بأن المذنبات لا يمكن أبدأ التنبؤ بسلوكها بشكل دقيق فيما يتعلق بمقدار لمعانها الظاهري لذلك تخضع للراصد والمراقبة.