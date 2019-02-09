فليكر تمدد الموعد النهائي لبدء الحذف التلقائي للصور

المواطن - متابعة

فرضت منصة Flickr لمشاركة الصور الاجتماعية، خلال العام الماضي، أسعاراً جديدة على مستخدميها، إذ كان يتوجب على المستخدمين دفع 50 دولاراً مقابل الحصول على “حساب مدفوع”، والذي يتيح التخزين غير المحدود للصور، وقد قررت الشركة أن تتيح لمستخدمي الحسابات المجانية رفع 1000 صورة فقط إلى الخدمة.

وقد تم إخبار أولئك الذين تجاوزوا هذا الحد إما دفع 50 دولاراً للترقية للحسابات المدفوعة، أو الاحتفاظ بنسخ من تلك الصور على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، لأن Flickr ستقوم بحذفها بحلول 5 فبراير، إلا أن تقرير جديد كشف أن Flickr قررت تمديد هذا الموعد النهائي بعدما تلقت مطالبات بذلك من قبل المستخدمين، حيث من المنتظر أن يتم تمديد الموعد النهائي للحذف إلى 12 مارس.

ووفقاً لما نشره موقع usatoday الأمريكي، فإن هذا التغيير المقترح من قبل Flickr لم يكن في الواقع موضع تقدير من قبل المستخدمين، خاصة وأن مستخدمي الخدمة يمتلكون آلاف الصور على الخدمة، والآن عليهم تقليص عدد الصور المتاحة في حساباتهم إلى 1000 صورة فقط أو سيتم حذفها تلقائيًا.

يذكر أن شركة ياهو قد قامت ببيع خدمة Flickr لشركة SmugMug في العام الماضي لتقوم هذه الأخيرة بعد ذلك بإجراء بعض التغييرات على كيفية استخدام الخدمة.