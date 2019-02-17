فنانة باكستانية في بريطانيا ترحب بالأمير محمد بن سلمان على طريقتها

المواطن - شمسي الحضريتي

في بادرة غير مستغربة وفي تأكيد على أواصر المحبة المشتركة بين الشعبين السعودي والباكستاني انتهزت الرسامة الباكستانية فيقا أوبل، والتي تعيش في المملكة المتحدة هذه الزيارة الميمونة بعرفان محبة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد.

جاء ذلك من خلال لوحة فنية استخدمت فيها الفن التشكيلي برسم ملامح الشموخ والهيبة لسموه، معبرة عن الترحيب الحار بمقدمه لباكستان.

وقامت الفنانة التشكيلية بنشر تغريدة مضمنة بها اللوحة الفنية عبرت بها عن زيارة ولي العهد قالت فيها : أرحب ترحيباً حاراً بالضيف المحترم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في زيارته التاريخية لباكستان ، الرسامة الباكستانية فيقا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة والتي تحمل والشعب الباكستاني كذلك مشاعر المحبة لسموه وللشعب السعودي النبيل.