فهد أضاف ابنته إلى حساب المواطن .. متى يصرف الدعم؟

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن الإجراء المتبع بعد إضافة تابع جديد إلى المستفيد الرئيسي في البرنامج.

وتلقى حساب المواطن سؤالا من المواطن “فهد” يقول فيه :” أضفت ابنتي بعد ولادتها أمس.. هل يحتاج ذلك مرفقات أم لا ومتى يصرف الدعم لها؟”.

وردت خدمة العملاء في حساب المواطن بالقول : في حال تم إضافة تابع بعد 10يناير الرجاء الانتظار سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول على ” دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر مارس.

ولفت حساب المواطن إلى أنه إضافة التابع لا يتطلب إرفاق مستندات.

التسجيل في حساب المواطن

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب المواطن

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.