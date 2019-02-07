فهد القحيز: ما فعلته الانضباط حول عقوبة سلطان الغنام معيب

المواطن - محمد سمعه

انتقد فهد القحيز، رئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تصرف إدارة لجنة الانضباط الحالية بعد توقيع العقوبة على اللاعب سلطان الغنام لاعب النصر ثم تعليق العقوبة مرة أخرى قبل مباراة القادسية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث فهد القحيز خلال برنامج الوقت الأصلي على القناة السعودية قائلاً: المفروض من لجنة الانضباط أن تتثبت قبل اتخاذ الإجراء ومن المعيب ما حصل في تعليق عقوبة اللاعب سلطان الغنام، والمفترض أن تكون العقوبة بعد انتهاء لقاء النصر والتعاون بـ24 ساعة.

وأضاف فهد القحيز: ما دام أن لجنة الانضباط اتخذت القرار فلا يمكن أن تعود لتعليق العقوبة، والإيقاف يجب أن يكون قبل اللقاء القادم ولا يجب أن تتأخر العقوبة.

وتابع القحيز: يبدو أن هناك قصوراً لدى إدارة لجنة الانضباط الحالية وبعد احتجاج القادسية أرى بأن لجنة الانضباط هي السبب وهي من فتحت عليها الباب، لأن موقف الفريقين صحيح سواء النصر أو القادسية.