فهد المولد: المدرب ما قصر معنا .. وجمهور #الاتحاد عاطفي

المواطن - محمد سمعة

أكد اللاعب فهد المولد نجم نادي الاتحاد أن فريقه قدم مباراة أكثر من رائعة خلال لقاء الوحدة في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث فهد المولد عقب اللقاء قائلًا: المدرب سلافين بيليتش لا يقصر معنا ودائمًا يبذل جهدا كبيرا من أجل أن نُقدم أفضل النتائج والمباريات.

وأضاف فهد المولد: جمهور الاتحاد عاطفي، في مباراة الشباب البعض طالب بإقالة المدرب لأننا تعادلنا والآن هم يحتفلون بعد الفوز على الوحدة، أقدر تمامًا مشاعر مشجعي الاتحاد لأنهم يريدون رؤية فريقهم في أفضل المراكز وهذا حقهم.

وتابع المولد: سنركز تمامًا على المباراة المقبلة لنادي الاتحاد في الدوري، لأننا نريد تحقيق الفوز ويجب ألا نفقد أي نقاط من أجل البقاء في بطولة الدوري.

وسيواجه نادي الاتحاد في الجولة التاسعة عشرة نادي التعاون يوم السبت المقبل،حيث يطمح الاتحاد إلى تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى المناطق الدافئة في بطولة الدوري وتفادي الهبوط.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الخامس عشر” قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.