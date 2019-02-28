فوز #النصر على #الشباب اليوم يجعله بطلًا أمام البلطان

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة جاره الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستُقام مباراة النصر والشباب في تمام الثامنة والنصف مساءً على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض.

مهمة كبرى لدى النصر لتحدي البلطان

وقبل إقامة مباراة اليوم بين الفريقين، كان خالد البلطان رئيس نادي الشباب سبق له وأن صرح إعلاميًا بأن نادي الشباب لا يسمح للمنافس بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا في الموسم الواحد، حيث يفوز الشباب ذهابًا وقد تنتهي مباراة الإياب بتعادل الليث أو خسارته.

وسيكون النصر أمام مهمة كبرى لتكرار فوزه على نادي الشباب مجددًا بعد فوزه في الدور الأول على الليث في ملعب الملز بهدف دون رد سجله اللاعب النيجيري أحمد موسى، حيث أقيمت المباراة في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.

وإذا نجح النصر في الفوز على الشباب، فسيكون العالمي قد كسر قاعدة تصريحات البلطان، حيث سيتمكن النصر من الفوز على الشباب ذهابًا وإيابًا في موسم واحد ببطولة الدوري.

وقبل إقامة مباراة النصر والشباب، كان العالمي تمكن من الفوز على الفيحاء بهدف دون رد سجله اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، بينما فاز الشباب على نادي القادسية في الجولة الماضية بهدف دون رد سجله اللاعب الجزائري جمال بلعمري.