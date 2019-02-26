فوساتي: #الأهلي لا يزال يُعاني من هذا الأمر رغم فوزنا على الوصل

المواطن - محمد سمعه

أعرب الأوروغوياني خورخي فوساتي المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته وذلك بعد التأهل لنصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على حساب الوصل الإماراتي.

وتحدث فوساتي بعد المباراة قائلًا: كانت مباراة صعبة كما توقعنا والفريق صنع العديد من الفرص المحققة، أمام مرمى المنافس على مدار شوطي المباراة.

وتابع فوساتي: أضعنا العديد من الفرص السهلة خلال المباريات الأربعة الماضية التي توليت فيها قيادة الفريق فنيًا مقارنة بالأهداف التي سجلناها خلال هذه المواجهات.

وأكمل فوساتي حديثه قائلًا: كان هناك تحسن كبير في التنظيم الدفاعي خلال المباراة ونملك لاعبين مميزين في النواحي الهجومية وقادرين على تسجيل الأهداف دائمًا.

وواصل فوساتي قائلًا: كان هناك تكافؤ بين الفريقين خلال الشوط الأول وبين الشوطين تحدثت للاعبين عن أهمية تقديم أقوى أداء ممكن في شوط المباراة الثاني والعودة في النتيجة لحسم التأهل، وسعيد بالفرحة الكبيرة لجماهير الأهلي والجميع في النادي يقوم بعمله في أفضل صورة.

ويذكر أن الأهلي سيواجه الهلال في نصف نهائي كأس زايد للأندية خلال الفترة المقبلة.