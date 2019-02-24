فوساتي: هدفنا التأهل لنصف نهائي كأس زايد

المواطن - مروة نبيل

شدد المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي على أهمية مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم غد الاثنين، مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي، فيما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وعلق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مباراة الوصل الإماراتي قائلًا: “لعبنا مباراة تنافسية قوية في الأسبوع الماضي أمام المنافس في مباراة الذهاب، وأظهرنا إمكانيات كبيرة خاصة في العودة في نتيجة المواجهة”.

وتابع فوساتي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي الذي عُقد، اليوم الأحد، قائلًا: “نسعى للحصول على النتيجة التي تمنحنا التأهل لنصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال”.

وواصل المدرب الأوروغوياني تصريحاته قائلًا: “هناك قائمتان مختلفتان من اللاعبين بين بطولة الدوري وكأس زايد للأندية الأبطال، وليس هناك اختلاف بين طريقة اللعب في البطولتين”.

واستكمل خورخي فوساتي تصريحاته قائلًا: “تقييم طريقة اللعب في كرة القدم يأتي في المرتبة الثالثة، حيث يستطيع المدرب استخدام طرق لعب مختلفة من مباراة إلى أخرى”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “اللاعبون المحترفون لابُد أن يكون لديهم إلمام كامل بجميع الطرق الخططية والتكتيكية المختلفة، مع جاهزيتهم لتطبيق أي طريقة متى ما طُلب منهم ذلك، وليست هناك طريق سحرية واحدة في كرة القدم”.