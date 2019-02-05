فوق هام السحب .. كتبها محمد بن سلمان 6 إبريل 2018 على الأرض وشهدها الفضاء اليوم

المواطن - الرياض

البداية كانت يوم 6 إبريل 2018 عندما وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على القطعة الأخيرة للقمر السعودي للاتصالات الأول، أما الختام فكان اليوم الأربعاء وتحديدًا منتصف الليل بإطلاق هذا الصاروخ ليسطر تاريخًا جديدًا للمملكة في الفضاء.

وخلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى شركة لوكهيد مارتن في وادي السليكون بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية، خلال زيارته التاريخية إلى هناك، أطلق على التقنيات المتقدمة في قطاعات الطيران والدفاع الجوي وتقنيات الصواريخ واتصالات الأقمار الصناعية، حيث كان في استقباله رئيس الشركة ومديرها التنفيذي مارلين هيوستن وفريق الإدارة العليا في الشركة.

كما اطلع ولي العهد على منظومة الدفاع الجوي THAAD عالية التقنية والتي تتفاوض المملكة على شرائها وتوطين تقنياتها. وتضمن العرض خطط الشركة لإقامة مركز أبحاث وتطوير في المملكة بالتعاون مع جامعة كاوست، وتم عرض نظام القيادة والسيطرة والاتصالات الذي سيتم نقل تقنياته وتوطينه بالكامل في المملكة.

وشاهد ولي العهد الأقمار الصناعية العالية الكفاءة والمبتكرة التي يجري بناؤها لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعرب سات، وهي الأولى من نوعها والأكثر دقة وكفاءة، حيث يبلغ وزن القمر ستة أطنان، ويتميز باستخدامه تقنية الألواح الشمسية المرنة التي توفر طاقة أعلى ووزن أقل بنسبة 30% ويمتلك تقنية القفز الترددي المقاوم للتشويش، الأمر الذي سيعزز من قدرات المملكة في التقنيات الفضائية.

والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمهندسين السعوديين الشباب الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع مهندسي لوكهيد مارتن لنقل وتوطين تقنية بناء وتصنيع الأقمار الصناعية وإجراء الاختبارات الوظيفية والبيئية، والجهود المبذولة لبناء صناعة فضائية مستقبلية في المملكة العربية السعودية وزيادة الفرص الاقتصادية وخلق فرص العمل في جميع أنحاء المملكة، وسيوفر القمر السعودي للاتصالات الأول قدرات عالية ومتقدمة للنطاق العريض (Ka-Band) بما يؤمن للقطاعات العسكرية والأمنية والمدنية شبكة فضائية للاتصالات المرئية والإنترنت والهاتف الاتصالات الآمنة، تشمل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

واجتمع ولي العهد بهيوستن وناقش خطط الشركة لتوطين الصناعات الدفاعية ونقل التقنية إلى المملكة، حيث أكدت السيدة هيوستن دعمها لتحقيق طموحات ورؤية المملكة لتوطين الصناعات الدفاعية والتزام لوكهيد مارتن لتحقيق ذلك.

وفي ختام هذه الزيارة وقع ولي العهد على القطعة الأخيرة التي ستركب على القمر السعودي للاتصالات الأول قبل إطلاقه ليحلق في الفضاء بعبارة “فوق هام السحب”.

سر فوق هام السحب:

أما “فوق هام السحب” فكتبها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على القطعة الأخيرة التي ستركب على القمر السعودي للاتصالات الأول قبل إطلاقه ليحلق في الفضاء، والتقطتها وكالات أنباء عالمية للبحث عن سرها.

ما سر فوق هام السحب؟

وارتبطت جملة فوق هام السحب بقصيدة للأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، حيث ظهرت لأول مرة خلال عام 1986م بمناسبة افتتاح إستاد الملك فهد الرياضي، وقد غناها الفنان محمد عبده، من ألحان سراج عمر.

وبحسب حوار الأمير الشاعر بدر عبدالمحسن مع “العربية” في فبراير 2017 قال ردًّا على سؤال بشأن موقف جمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويتذكره حتى الآن: “أتذكر أنه كان لي أمسية قبل حوالي 27 عامًا وكانت قصيدة (فوق هام السحب) توها طالعة وفي أمسيتين قلتها وجاءت أمسية ما قلتها فيها، وجيت أسلم عليه أطال الله في عمره وسألني ليش ما قلت قصيدة (فوق هام السحب)؟ قلت له سبق إني قلتها، فرد علي وقال كل أمسية لازم تقول فيها (فوق هام السحب) وكررها أكثر من مرة”.

كلمات قصيدة فوق هام السحب:

فوق هام السحب وإن كنت ثرى

فوق عالي الشهب

يا أغلى ثرى

مجدك لقدّام وأمجادك ورا

وإن حكى فيك حسادك ترا

ما درينا بهرج حسادك أبد

أنتي ما مثلك بهالدنيا بلد

والله ما مثلك بهالدنيا بلد

ونستاهلك يا دارنا حنا هلك

أنتي سواد عيوننا شعب وملك

من على الرمضاء مشى حافي قدم يستاهلك

ومن سقى غرسك عرق دمعٍ ودم يستاهلك

ومن رعى صحراء الظمأ ابل وغنم يستاهلك

من دعا لله بشرع وحكم يستاهلك

ومن رفع رأسك على كل الأمم يستاهلك

ومن ثنى بالسيف دونك والقلم يستاهلك

إطلاق تاريخي:

وأعلنت اليوم المملكة ممثلة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات (SGS-1)، بنجاح من مركز غويانا الفرنسي للفضاء على متن الصاروخ “أريان 5″، الذي وقع الأمير محمد بن سلمان على القطعة الأخيرة له بعبارة “فوق هام السحب”.

ويهدف القمر إلى تأمين اتصالات فضائية ذات سرعات عالية على نطاق Ka-Band كخطة إستراتيجية وطنية لتلبية احتياجات المملكة، وتقديم خدمات الاتصالات بمواصفات متطورة لاستخدامها من قبل القطاعات الحكومية، وبمواصفات تجارية لبقية مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأجزاء كبيرة من إفريقيا وآسيا الوسطى، كما يهدف إلى تطوير القدرات المحلية والموارد البشرية وخلق فرص عمل في مجال صناعة الفضاء.

ويحتوي القمر السعودي للاتصالات، الذي سيتم إدارته وتشغيله والتحكم به عبر كوادر وطنية، على حمولة متعددة الحزم توفر قدرة مرورية تتعدى 34 جيجا بت في الثانية، وكذلك ألواح شمسية عالية الكفاءة تقوم بتوليد الطاقة بقدرة إجمالية تتجاوز 20 كيلو واط، كما يحتوي القمر على وحدة معالجة تسمح بتغير إعدادات الإشارة الصاعدة والهابطة، ووحدة توزيع قادرة على تمرير الاتصالات بين المستخدمين دون عبور المحطات الأرضية. كما يحمل حمولة للاتصالات لنطاق Ku-band مخصصة لهلاسات إحدى شركات عرب سات.

ويمتاز القمر السعودي للاتصالات باستخدامه لأنظمة دفع هجينة (كهربائية وكيميائية) ساعدت في تقليل وزن القمر وزيادة عمره الافتراضي، حيث يبلغ وزنه 6.5 أطنان وعمره الافتراضي أكثر من 20 عامًا، وكذلك استخدامه تقنيات متقدمة للاتصالات الآمنة والاتصالات المقاومة للتشويش.

ويعد القمر السعودي للاتصالات (SGS1) أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك للمملكة، ويقدم تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة لا قدر الله، ويدعم هذا القمر الذي سيتم تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية في المملكة البنية التحتية لقطاع الاتصالات.