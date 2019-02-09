فولهام ضد مان يونايتد .. انتفاضة الشياطين الحمر مستمرة بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة فولهام ضد مان يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الشياطين الحمر بثلاثية دون رد.

وواصل فريق الشياطين الحمر نتائجه المميزة، تحت قيادة المدرب النرويجي أولي سولشاير، بتحقيق فوز هام في مباراة فولهام ضد مان يونايتد اليوم، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبدأت مباراة فولهام ضد مان يونايتد بشكل سريع، لرغبة الشياطين الحمر في إحراز هدف مبكر لتسهيل مهمته، ونجح بول بوغبا في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 14، مُستغلًّا تمريرة مميزة من أنتوني مارسيال.

واستمر لاعبو الشياطين الحمر في الضغط، ونجح أنتوني مارسيال في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 23، بعد تلقيه تمريرة رائعة من فيل جونز، لينتهي الشوط الأول من مباراة فولهام ضد مان يونايتد بتأخر أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت أفضلية الشياطين الحمر، واحتسب حكم مباراة فولهام ضد مان يونايتد ركلة ترجيح ضد أصحاب الأرض، بعد إعاقة خوان ماتا داخل منطقة الجزاء.

ونجح الفرنسي المتألق بول بوغبا في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة الترجيح، واستمرت محاولات الشياطين الحمر، وسط تألق من الدفاع وحارس المرمى، لتنتهي مباراة فولهام ضد مان يونايتد بفوز كتيبة سولشاير.

وبعد مباراة فولهام ضد مان يونايتد اليوم، رفع فريق الشياطين الحمر رصيده إلى 51 نقطة، ليحتل المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عمد 17 نقطة فقط.