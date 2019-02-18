فيتوريا: #النصر يواجه منافسًا شرسًا .. والأجهز سيشارك

المواطن - محمد سمعة

تحدث المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي أجمك الأوزبكي ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتحدث فيتوريا في المؤتمر الصحفي قائلًا: مباراة مهمة للفريقين ونواجه خصمًا صعبًا للغاية ولديه الإمكانيات ويجب أن نلعب من أجل الفوز.

وأضاف فيتوريا: نحن في خضم المنافسة ولدينا صورة واضحة عن الفريق واللاعبين ومن يشارك غدًا هو الأجهز.

وتابع مدرب النصر: نعمل على تقوية النواحي الدفاعية في الفريق والأهداف التي تسجل علينا أكثرها من كرات ثابتة وضربات جزاء وليست ملعوبة من الخصم، أنا لا أخشى أي فريق وكل ما في الأمر هو عليك احترام خصمك واللعب بكل قوة وتركيز لتحقيق الانتصار في هذه المباريات.

تُقام مباراة النصر وأجمك الأوزبكي غدًا على ملعب الملز بالرياض.